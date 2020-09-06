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Глава МИД Украины запросил срочный разговор с Лавровым из-за ситуации в Донбассе

Иван Линдеманн
23:30 06.09.2020
Причиной стала гибель украинского военнослужащего.
Глава МИД Украины запросил срочный разговор с Лавровым из-за ситуации в Донбассе
© Фото: dmytro.kuleba Facebook

Из-за гибели украинского военнослужащего в Донбассе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.

«Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее», - сообщил он.

Кулеба заявил, что в зоне Операции объединенных сил «незаконные вооруженные формирования совершили провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен».

Ранее трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась продолжить соблюдение режима тишины, согласовала решение о противоминной деятельности и еще четыре участка разведения сил и средств.

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