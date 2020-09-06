В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались 14 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Накануне сообщалось, что в столице умерли 13 пациентов с коронавирусом. Таким образом общее число скончавшихся в Москве больных с COVID-19 достигло 4905 человек.

Ранее мэр Сергей Собянин прокомментировал информацию о возможном введении в городе карантина из-за коронавируса. Столичный градоначальник заявил, что жителям Москвы нужно быть более оптимистичными, жить не слухами, а реальной жизнью. Он добавил, что городские власти готовятся к критическому сценарию развития событий.