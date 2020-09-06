В Геленджике из-за пожара в отеле были эвакуированы 400 человек

В Геленджике произошел пожар в пятизвездочном сетевом отеле, в результате которого были эвакуированы около 400 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

О возгорании стало известно в 18.54 по местному времени. По информации экстренных служб, возгорание произошло в подсобном помещении здания, расположенного на улице Революционной. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров.

К 19.16 по местному времени пожар был потушен. Погибших и пострадавших нет. Устанавливаются причины возгорания.