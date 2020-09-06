Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой

Поддержание особого режима дня может поспособствовать борьбе с осенней хандрой. На таком мнении сошлись несколько экспертов.

Важной частью режима является одинаковое время подъема (оптимально вставать каждый день в 7.00) и отхода ко сну. После пробуждения полезно будет устроить прогулку или сделать утренние упражнения для полного запуска организма.

После физической нагрузки, примерно через час, следует позавтракать продуктами, медленно высвобождающими энергию. После еды наступает лучшее время для кофе и умственных задач, так как именно в ранние часы наступает активизация когнитивных способностей.

В середине дня приходит время для обеда. Прием пищи в это время должен быть сбалансированным по содержанию углеводов, белков и клетчатки. В этот период дня нормально ощущать легкую сонливость. Для того, чтобы избавиться от нее, в расписание можно включить короткий сон на 10-30 минут.

Во второй половине дня наступает время для физической активности и наибольшего количества движений. Ужин стоит вписать в распорядок во время до заката в связи с разницей в выработке инсулина. Об этом пишет газета Mirror.

Перед сном, примерно за час, стоит перестать использовать гаджеты для того, чтобы организм смог осуществлять нормальную выработку гормона сна.