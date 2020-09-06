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«Отечество. Доблесть. Честь»: в штаб-квартире СВР открыли памятник внешней разведке

Светлана Головина
Ольга Белова
22:46 06.09.2020
Монумент представляет собой прощание перед отправкой за границу молодых супругов, прошедших обучение в разведшколе, а с обратной стороны пилонов изображены портреты людей, творивших историю разведки.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Накануне 100-летия службы внешней разведки «Звезду» пригласили в штаб-квартиру ведомства в Ясенево на  открытие удивительного памятника супружеской пары разведчиков-нелегалов и принятие присяги молодых разведчиков.

Это в кино работа разведчиков сплошная тайна и романтика, а в жизни – все прозаичнее -  отказ от данных при рождении имени и фамилии, от семьи и близких, жизнь с чужим паспортом и по чужим правилам. Но, в первую очередь, бесконечная  ответственность не только перед собой, но перед страной и людьми, которые стоят за спиной и отправляют на задание. Решиться на такую жизнь и на такую профессию - дело не простое.

И именно об этом - новый памятник. Она и он - молодые супруги, и их сознательный выбор. Впереди та самая чужбина, куда предстоит отправиться молодым людям. Далекие и близкие столицы мира. Дружественные и не очень. И разведчики, которые, как тут принято говорить, выходят «в поле».

Автор нового памятника - народный художник России Андрей Ковальчук, на  счету которого уже немало образов героев разведки, но именно здесь девиз Службы внешней разведки - «Отечество. Доблесть. Честь» - воплотился особенно пронзительно.

Выбор сделан, и на пару молодых разведчиков с памятника - смотрят те, чьи имена уже навсегда вписаны в историю и страны, и разведки, и что важно - чьи имена уже можно называть вслух.

Павел Фитин рядом со Сталиным – человек, сообщивший в Москву точную дату нападения Гитлера на Союз. Легендарные супруги разведчики - Геворк и Гоар Вартанян –  они вместе с другими агентами в 1943 году предотвратили покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля во время Тегеранской конференции.

«Разведка выполняет одну из важных задач. Задач по обеспечению государственной безопасности. Задачу по выявлению и предупреждению всего комплекса внешних угроз нашему государству, нашим гражданам, и, прежде всего, в так называемых, кризисных регионах, а также способствует развитию экономического, оборонного и технологического потенциала нашей страны», - отметил директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Конечно, это памятник не для всех. Попасть на территорию штаб-квартиры службы внешней разведки людям с улицы просто не возможно.

Все гости церемонии – это  действующие и бывшие сотрудники ведомства, разведчики нелегалы. Офицеры, посвятившие свою жизнь службе, на которой не бывает компромиссов - без права на славу, во славу державы.

Об этом же, обращаясь к  первокурсникам Академии внешней разведки имени Андропова, которые у нового памятника, в тот же день, принимали военную присягу, говорил и глава СВР Сергей Нарышкин.

Подробнее смотрите в сюжете Ольги Беловой.

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