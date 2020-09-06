Глава МВД Белоруссии прокомментировал действия протестующих

В случае, если протестующие начнут проявлять силу, правоохранительные органы Белоруссии готовы этому противостоять, заявил глава МВД республики Юрий Караев.

«Если кто-то решит, что с нами можно еще раз попробовать силовым путем, мы не дрогнем», - сказал министр.

По его словам в республике не исключают подобных акций, поэтому «ОМОН, внутренние войска всегда на месте».

В то же время, Караев подчеркнул, что сами силовики не стремятся провоцировать протестующих и намерены уладить все мирно.

Караев также отметил, что на протяжении трех акций протестов были замечены группы молодых людей, которые неумело маскируются в толпе.

«Они явно видны, такие "боевики", похожие на футбольных фанатов, анархистов, на таких бойцов, назовем их так, которых было много именно 9-10 август). Однако они резко вдруг растворились - кто-то в райотделе посидел, подумал, кто-то испугался, что ОМОН и внутренние войска им не преодолеть, почле чего они стали прятаться за женщинами», - цитирует главу МВД «Беларусь сегодня».

Массовые беспорядки начались по всей Белоруссии после выборов президента 9 августа, на которых одержал победу Александр Лукашенко.