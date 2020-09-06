Снова «Новичок»: почему Германия обвинила Россию в отравлении Навального

Блогер Алексей Навальный был отравлен «новичком», заявили на этой неделе в Германии, куда в конце августа 2020 года его, по требованию, родственников, увезли на лечение в клинику Шаритэ.



После таких громких заявлений России не предоставили ни результаты исследований, ни одного анализа, а на все запросы Москвы и ведущих российских медиков о необходимости совместного расследования никто не отвечает.

«Звезда» нашла в Берлине человека, который на днях проходил лечение в клинике Шаритэ и попросили его еще раз пройтись по больнице, где лежит Навальный.

Пустые коридоры, свободный проход в любое отделение. Именно здесь, в состоянии комы, по утверждению немецких властей, находится российский блогер. Без охраны, без журналистов и телекамер, а главное без полицейских и сотрудников спецслужб. Житель Берлина Евгений, который снимает эти кадры сам лежал в госпитале Шарите, когда сюда привезли Навального. Тогда, здесь говорят, было не протолкнуться.

«Прошла неделя с чем-то. Мы видим, что на улице стоит одна-две полицейские машины и при входе в больницу уже никто не проверяет. Спрашивают цель визита и все. Все понимают, что Навальный, скорее всего уже не в Шарите. По словам ребят, с кем я общался, они не понимают, зачем здесь полиция. Возможно, его куда-то перевезли», - рассказал Евгений.

На данный момент происходящее вокруг отравления российского блогера выглядит, как попытка сделать ремейк не очень удачного фильма. Новая масштабная провокация против России разыгрывается по уже известному сценарию дела Скрипалей - отравление, заявления про «новичок», а также закрытое от врачей и журналистов расследование.



Спустя несколько дней канцлер Германии Ангела Меркель открыто обвиняет российские власти в отравлении Навального.

«МИД Германии проинформировал российского посла о результатах расследования. Мы ожидаем, что российское правительство даст объяснение по этому поводу. Сейчас возникают очень серьезные вопросы, на которые может ответить и должно ответить только правительство РФ. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира. Мир будет ждать ответов», - сказала Меркель.

Впрочем, больше остальных ответов ждет Россия и, в первую очередь, от германских властей.



Если речь идет именно об отравлении Навального, которое как они утверждают произошло на территории нашей страны, то и расследованием должны заниматься исключительно российские правоохранительные органы.

Генеральная прокуратура России еще 27 августа направила запрос в министерство юстиций Германии предоставить российским специалистам материалы медицинского обследования Навального, а также документы, которые бы подтвердили факт обнаружения в организме российского блоггера отравляющих веществ.

«Мы заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом. Наши следственные органы проводят необходимые проверочные действия. Этим действиям однозначно поможет информация германской стороны. До сих пор какой-либо информации мы не получили. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Виталия Акиньшина.



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