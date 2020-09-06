Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Снова «Новичок»: почему Германия обвинила Россию в отравлении Навального

Светлана Головина
Виталий Акиньшин
21:45 06.09.2020
Громкое заявление о диагнозе блогера на этой неделе сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Блогер Алексей Навальный был отравлен «новичком», заявили на этой неделе в Германии, куда в конце августа 2020 года его, по требованию, родственников, увезли на лечение в клинику Шаритэ.

После таких громких заявлений России не предоставили ни результаты исследований, ни одного анализа, а на все запросы Москвы и ведущих российских медиков о необходимости совместного расследования никто не отвечает.

«Звезда» нашла в Берлине человека, который на днях проходил лечение в клинике Шаритэ и попросили его еще раз пройтись по больнице, где лежит Навальный.

Пустые коридоры, свободный проход в любое отделение. Именно здесь, в состоянии комы, по утверждению немецких властей, находится российский блогер. Без охраны, без журналистов и телекамер, а главное без полицейских и сотрудников спецслужб. Житель Берлина Евгений, который снимает эти кадры сам лежал в госпитале Шарите, когда сюда привезли Навального. Тогда, здесь говорят, было не протолкнуться.

«Прошла неделя с чем-то. Мы видим, что на улице стоит одна-две полицейские машины и при входе в больницу уже никто не проверяет. Спрашивают цель визита и все. Все понимают, что Навальный, скорее всего уже не в Шарите. По словам ребят, с кем я общался, они не понимают, зачем здесь полиция. Возможно, его куда-то перевезли», - рассказал Евгений.

На данный момент происходящее вокруг отравления российского блогера выглядит, как попытка сделать ремейк не очень удачного фильма. Новая масштабная провокация против России разыгрывается по уже известному сценарию дела Скрипалей - отравление, заявления про «новичок», а также закрытое от врачей и журналистов расследование.

Спустя несколько дней канцлер Германии Ангела Меркель открыто обвиняет российские власти в отравлении Навального.

«МИД Германии проинформировал российского посла о результатах расследования. Мы ожидаем, что российское правительство даст объяснение по этому поводу. Сейчас возникают очень серьезные вопросы, на которые может ответить и должно ответить только правительство РФ. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира. Мир будет ждать ответов», - сказала Меркель.

Впрочем, больше остальных ответов ждет Россия и, в первую очередь, от германских властей.

Если речь идет именно об отравлении Навального, которое как они утверждают произошло на территории нашей страны, то и расследованием должны заниматься исключительно российские правоохранительные органы.

Генеральная прокуратура России еще 27 августа направила запрос в министерство юстиций Германии предоставить российским специалистам материалы медицинского обследования Навального, а также документы, которые бы подтвердили факт обнаружения в организме российского блоггера отравляющих веществ.

«Мы заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом. Наши следственные органы проводят необходимые проверочные действия. Этим действиям однозначно поможет информация германской стороны. До сих пор какой-либо информации мы не получили. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Виталия Акиньшина.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
19:49 В стране и мире
В Сирии сообщили о прибытии делегации из РФ во главе с вице-премьером Борисовым
17:30 В стране и мире
Видео
Символ первенства: российская вакцина от коронавируса доказала свою эффективность всему миру
19:12 В стране и мире
МВД Белоруссии: на акциях протеста в республике задержаны сотни человек
20:53 Спорт
Сборная РФ обыграла команду Венгрии в матче Лиги Наций
21:45 В стране и мире
Видео
Снова «Новичок»: почему Германия обвинила Россию в отравлении Навального
Популярное
Популярное
Видео
Петросяна и Винокура эвакуировали с выступления в Сочи
Видео
Самый большой в мире портрет-граффити Цоя появился во Владимире
Видео
Сокровищница под защитой рун: калининградский историк обнаружил следы Янтарной комнаты в бункере Отто Ляша
Видео
Массовая драка в Брянске попала на видео
СМИ: Пугачева и Галкин задумались о разводе
Астероид размером с высотный дом пролетит около Земли 1 сентября
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.