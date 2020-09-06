Киев инициировал заседание контактной группы по ситуации в Донбассе

В Киеве выразили намерение созвать 6 сентября внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил об этом после того, как глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин объявил о планах уничтожить инженерные сооружения ВСУ, построенные у линии соприкосновения в нарушение всех договоренностей.

По словам Кулебы, это вызвало беспокойство у президента Украины Владимира Зеленского. На прошедшей встрече раунда минских переговоров ДНР не раз говорила украинской стороне, что необходимо «закопать траншеи и отказаться от провокаций, направленных на срыв перемирия».

Однако официальный Киев проигнорировал требования ДНР и не предоставил сведений об устранении нарушений.

В то же время украинские силовики, ссылаясь на отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, заявили, что ополченцы в нарушение перемирия разместили оружие на линии соприкосновения в Донбассе.