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В Минске сняли оцепление на площади Независимости

Светлана Головина
21:00 06.09.2020
Движение транспортных средств было восстановлено, пешеходы могут беспрепятственно передвигаться по улице.
В Минске сняли оцепление на площади Независимости
© Фото: Виктор Толочко РИА Новости

В столице Белоруссии сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление у резиденции Александра Лукашенко, где сегодня собралась многотысячная толпа протестантов.

Уточняется, что, стоявшие по периметру площади Независимости омоновцы, покинули свои посты и начали организованно разбирать ограждения около 20.00 по московскому времени.

На данный момент движение транспортных средств было восстановлено для общественного транспорта. Пешеходы могут беспрепятственно передвигаться по улице, пишет РИА Новости.

Многотысячная акция протеста началась утром 6 сентября. Демонстранты вышли на улицу с флагами оппозиции со всей республики. Для сдерживания толпы ОМОН организовал цепочку по всему периметру резиденции президента, а также были привлечены машины БТР.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко.

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