В стране и мире В Сирии сообщили о прибытии делегации из РФ во главе с вице-премьером Борисовым Светлана Головина Российская делегация намерена обсудить двустороннее сотрудничество с сирийским правительством. © Фото: Ministry of Energy Russia via Globallookpress.com В воскресенье, 6 сентября, в Дамаск прибыла российская делегация во главе с вице-премьером Юрием Борисовым. В аэропорту Дамаска их встречали официальные лица Сирийской Арабской Республики, в числе которых помощник министра иностранных дел Айман Сусан и посол России Александр Ефимов.



Помимо Борисова, в составе российской делегации прибыли заместитель главы МИД Росси Михаил Богданов.



Уточняется, что делегация проведет переговоры о двустороннем сотрудничестве с правительством Сирии, пишет ТАСС со ссылкой на государственное агенство SANA. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует