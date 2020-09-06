«Не дождетесь!»: Галкин и Пугачева опровергли слухи о разводе

Телеведущий Максим Галкин на странице в Instagram опроверг информацию о якобы разводе с супругой Аллой Пугачевой.

«Не дождетесь, сплетники!», - написал он под публикацией.

Информация о якобы разводе Пугачевой и Галкина распространялась в Сети уже на протяжении нескольких дней.

В то же время, артисты в последнее время неоднакратно появлялись на публике вместе, а в профиле Галкина постоянно выходят посты, на которых звездная семья проводит время в полном составе.

В браке Пугачева и Галкин находятся с 2011 года. Вместе они воспитывают двоих детей - Гарри и Елизавету.