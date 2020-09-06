МВД Белоруссии: на акциях протеста в республике задержаны сотни человек

За участие в несанкционированных акциях протеста в Белоруссии задержаны сотни граждан, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Окончательная цифра нам неизвестна, ее планируется озвучить утром в понедельник», - цитирует ее РИА Новости.

Сегодня, 6 сентября, в Минске проходит многотысячный митинг оппозиции. Для сдерживания толпы у резиденции Александра Лукашенко было выстроено оцепление ОМОН и машины БТР.

На месте дежурят бригады скорой помощи.

Массовые беспорядки в стране начались после оглашения итогов президентских выборов, победителем которых стал Александр Лукашенко.