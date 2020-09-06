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Двое - Байден и его тень: почему разведка США вновь обвинила Россию во «вмешательстве» в выборы

Светлана Головина
18:41 06.09.2020
Слухи о проблемах со здоровьем Байдена не сходят со страниц американских таблоидов уже несколько дней.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Dwi Anoraganingrum, Geisler-Fotop, Globallookpress

Предвыборная гонка в Соединенных Штатах становится похожа на медицинский сериал, где у главного героя - 77-летнего кандидата от демократической партии Джо Байдена - все признаки прогрессирующей деменции.

Согласно данным американской разведки, российские СМИ якобы злонамеренно выставили Байдена старым маразматиком и это входит в так называемый «сверхсекретный план» по вмешательству в честные и независимые выборы Америки.

Однако, несмотря на это, слухи о проблемах со здоровьем Байдена не сходят со страниц американских таблоидов.

После победы в праймериз, кандидат в президенты в своей речи неожиданно для всех перепутал сестру и жену. Неловкую ситуацию тогда списали на волнение и издержки прямого эфира, но уже в следующем интервью каналу он с гордостью заявил, что собирается победить самого себя, а затем Байден постарался вспомнить имя своего конкурента на выборах, но перепутал контекст и пообещал не победить его, а переизбрать.

«Сейчас он становится национальной темой для шуток. Все его высмеивают, шутят над ним, особенно его оппоненты. И это и не мудрено. Он действительно говорит глупые вещи. Даже его сторонники, которые действительно его поддерживают, порой смущены его словами и в шоке от того, что он говорит», - заявил журналист Джон Вароли.

В то же время, на этой неделе отличилась и Нэнси Пелоси - главная противница Трампа, жестко критиковавшая его за несоблюдение карантина. Политик удивила СМИ своим походом в закрытый салон красоты, в результате чего вспыхнул скандал: получается то, что запрещено всем, но привилегированным демократам можно.

«Выяснилось, что меня подставили. Так что я беру на себя ответственность, за то, что попалась на подставу. Салон должен извиниться передо мной за то, что они меня подставили», - прокомментировала инцидент Пелоси.

Если следовать общей логике, остается только ждать, когда американская разведка найдет «связи» салона красоты с Москвой.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Анны Козловой.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции. 

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