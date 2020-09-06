Митинги оппозиции, встречи глав МИД и провокации: что происходит в Белоруссии

В Минске в эти часы проходит крупный митинг оппозиции. Люди снова несут в руках красно-белые флаги, и вновь толпа идет в сторону проспекта Независимости. Резиденция Лукашенко под охраной ОМОНа, ожидаются провокации.

Но если сравнить с тем, что было ровно неделю назад, когда оппозиция собиралась взять реванш, то сразу видно: людей на улицах и площадях стало меньше. Надевать на себя бронежилет и брать в руки автомат Лукашенко уже не зачем, но это вовсе не значит, что угроза миновала.

Совсем скоро лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят в Москве сложившуюся ситуацию в Минске. На этой неделе подготовку будущей встречи проводили премьеры и министры иностранных дел наших стран. Сергей Лавров и его коллега Владимир Макей открыли журналистам немало интересных подробностей о том, кто вмешивается в дела Белоруссии.

«Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины. По нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Белоруссии», - сказал Лавров.

То есть, это те же самые люди, что шесть лет назад вели бои на площади Незалежности в Киеве. Правда, на этот раз быстрой победы, второго Майдана не получилось. И в том, что удалось избежать худшего сценария, немалая заслуга Москвы. И в Минске это прекрасно понимают.

Россия и Белоруссия - Союзное государство, по сути, Минск и Брест - это наши общие западные рубежи. И в Москве все заинтересованы в том, чтобы там не вспыхнул пожар. Поэтому наши спецслужбы помогают белорусским держать руку на пульсе.

Продолжение смотрите в сюжете Игоря Балдина.