В Литве заявили о подрыве доверия к Евросоюзу
Глава МИД Литвы попросил ЕС оказать помощь белорусской оппозиции.
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Глава МИД Литвы Линас Линкявичус заявил, что Евросоюз «подрывает авторитет» и доверие со стороны его страны из-за бездействия в отношении белорусских событий.
Он попросил ЕС оказать помощь белорусской оппозиции. Также глава МИД Литвы пообещал Белоруссии более близкие связи со странами Евросоюза в случае победы митингующих. Об этом Линкявичус заявил в интервью Financial Times.
В воскресенье, 6 августа, в центре Минска проходит многотысячная акция протеста. Правоохранительные органы перекрыли подходы ко Дворцу Независимости.
Массовые беспорядки в Белоруссии начались 9 августа из-за несогласия с результатами президентских выборов.