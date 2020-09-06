В стране и мире В Литве заявили о подрыве доверия к Евросоюзу Кирилл Васин Глава МИД Литвы попросил ЕС оказать помощь белорусской оппозиции. © Фото: Thibault Savary, Keystone Press Agency, Globallookpress Глава МИД Литвы Линас Линкявичус заявил, что Евросоюз «подрывает авторитет» и доверие со стороны его страны из-за бездействия в отношении белорусских событий. Он попросил ЕС оказать помощь белорусской оппозиции. Также глава МИД Литвы пообещал Белоруссии более близкие связи со странами Евросоюза в случае победы митингующих. Об этом Линкявичус заявил в интервью Financial Times. В воскресенье, 6 августа, в центре Минска проходит многотысячная акция протеста. Правоохранительные органы перекрыли подходы ко Дворцу Независимости. Массовые беспорядки в Белоруссии начались 9 августа из-за несогласия с результатами президентских выборов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует