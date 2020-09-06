«Русская Венеция»: Новороссийск затопило из-за проливных дождей
Местные жители как могут приспосабливаются к ситуации.
© Видео: irinakocherg, eduardpshenianik, Instagram © Фото: irinakocherg, Instagram
Из-за проливных дождей многие улицы Новороссийска оказались больше похожи на судоходные каналы Венеции, настолько много на них скопилось воды. Видео ситуации в городе заполнили Сеть.
На одном из них местный житель настойчиво хочет перейти дорогу, несмотря на то, что она превратилась в бурный водный поток. В конце концов, мужчина достигает цели, правда не без потерь – водой смыло его обувь.
Другой местный житель практикуется в плавании на доске прямо на проезжей части. Держать равновесие ему помогает весло. Получается неплохо.