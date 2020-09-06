В стране и мире В центре Минска распылили перцовый газ Светлана Головина Инцидент произошел у Дворца независимости рядом с оцеплением ОМОН. © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости В центре столицы Белоруссии у резиденции президента Александра Лукашенко в воздух был распылен перцовый газ. Уточняется, что инцидент произошел рядом с оцеплением ОМОН. На данный момент неизвестно, с чьей стороны был распылен газ. Причины произошедшего уточняются, пишет ТАСС. В воскресенье, 6 августа, в центре Минска проходит многотысячная акция протеста. Правоохранительные органы задействовали для оцепления машины БТР. Массовые беспорядки в Белоруссии начались 9 августа из-за несогласия с результатами президентских выборов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует