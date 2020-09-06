В центре Минска распылили перцовый газ
Инцидент произошел у Дворца независимости рядом с оцеплением ОМОН.
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
В центре столицы Белоруссии у резиденции президента Александра Лукашенко в воздух был распылен перцовый газ.
Уточняется, что инцидент произошел рядом с оцеплением ОМОН.
На данный момент неизвестно, с чьей стороны был распылен газ. Причины произошедшего уточняются, пишет ТАСС.
В воскресенье, 6 августа, в центре Минска проходит многотысячная акция протеста. Правоохранительные органы задействовали для оцепления машины БТР.
Массовые беспорядки в Белоруссии начались 9 августа из-за несогласия с результатами президентских выборов.