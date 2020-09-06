В стране и мире Лавров и Вучич назвали дружескими отношения России и Сербии Светлана Головина В ходе переговоров глава МИД РФ и президент Сербии подтвердили решительность продолжить осуществлять совместные проекты и поддерживать друг друга на международной арене. © Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Сербии Александар Вучич отметили, что отношения Москвы и Белграда являются искренне дружескими. «Они подтвердили решительность продолжить осуществлять совместные проекты и поддерживать друг друга на международной арене», - уточняется в сообщении пресс-службы сербского лидера. Также отмечается, что в ходе переговоров Вучич выразил уверенность, что визит президента Владимира Путина «будет иметь историческое значение и будет способствовать развитию отношений и сотрудничества двух стран». Телефонные переговоры Лаврова и Вучича состоялись 6 сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует