Мужчина зарезал двоих человек в кафе в Подмосковье

В подмосковной Шатуре произошла драка между посетителями кафе.

В ходе потасовки три человека получили ножевые ранения. Один из них скончался на месте, второй пострадавший умер позже в больнице.

По подозрению в совершении преступления задержан один из участников драки. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.