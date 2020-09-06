Мужчина зарезал двоих человек в кафе в Подмосковье
Один пострадавший скончался на месте, второй умер позже в больнице.
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В подмосковной Шатуре произошла драка между посетителями кафе.
В ходе потасовки три человека получили ножевые ранения. Один из них скончался на месте, второй пострадавший умер позже в больнице.
По подозрению в совершении преступления задержан один из участников драки. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.