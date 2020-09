В стране и мире Символ первенства: российская вакцина от коронавируса доказала свою эффективность всему миру Светлана Головина Константин Худолеев На данный момент первые партии «Спутник V» уже поступили в медучреждения Москвы, где в ближайшее время начнется массовая вакцинация. © Фото: Xinhua, Globallookpress На этой неделе о российской вакцине от коронавируса, разработанной специалистами Минобороны России и НИЦ имени Гамалеи, говорят во всем мире. «Спутник V» теперь символ первенства наших ученых в медицине, который способен сделать лучше жизнь целой планеты. Накануне о ходе клинических испытаний вакцины написал авторитетнейший британский медицинский журнал The Lancet. В материале уточняется, что препарат действительно работает, в результате чего у всех испытуемых выработался устойчивый иммунитет к возбудителю. «Мы можем сказать, что результаты новой российской вакцины обнадеживающие. но конечно надо дождаться окончания третьего этапа исследований, чтобы наши результаты не были преждевременными. но уже сейчас могу сказать, что она работает, антитела вырабатываются, побочные эффекты минимальны», - заявил главный редактор издания Ричард Хортон. Публикация вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Достижение российских ученых признали авторы The New York Times и Bloomberg. В частности вторые написали об огромном потенциале российской разработки. На данный момент первые партии «Спутник V» уже поступили в медучреждения Москвы, где в ближайшее время начнется массовая вакцинация. Накануне испытать на себе препарат решили министр обороны Сергей Шойгу, мэр столицы Сергей Собянин и глава Минпромторга Денис Мантуров. По словам Собянина, на прививание в Москве записались уже более пяти тысячи добровольцев Помимо этого, глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в ближайшее время российская вакцина будет передана Белоруссии, где также пройдут очередные этапы испытаний. Подробнее смотрите в сюжете корреспондента Константина Худолеева. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует