Опубликована запись «тайного совещания» Ефремова и Пашаева

Телеканал НТВ опубликовал запись «тайного совещания» Михаила Ефремова и его адвоката Эльмана Пашаева накануне признания актером вины в ДТП.

В ней актер, в частности, предполагает, что ему дадут восемь лет заключения. Пашаев, в свою очередь, уверен, что Ефремову назначат «пять-шесть» лет лишения свободы.

Также актер утверждает, что его несовершеннолетней дочери Вере приходят СМС с угрозами и оскорблениями и в очередной раз заявляет, что почти ничего не помнит о дне аварии.

В ходе заседания Пресненского суда 3 сентября Михаил Ефремов признал вину в ДТП, хотя ранее говорил об обратном. Прокурор также заявила, что вина актера полностью доказана.

По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.