Киркоров отреагировал на информацию о «разводе» Пугачевой и Галкина

По сообщениям некоторых российских СМИ, Алла Пугачева и Максим Галкин задумались о разводе.

Филипп Киркоров в эфире телеканала НТВ не стал прямо отвечать на вопрос ведущей о якобы имеющих место быть планах звездной пары. Он отметил, что это их дело, а ему «неприлично комментировать» такую информацию.

Николай Басков также решил оставить мнение о возможном разводе при себе. Он сказал, что общается и с Галкиным, и с Пугачевой, поэтому говорить об этом не будет.