В Белоруссии началась многотысячная акция протеста
По предварительным данным, протестанты идут к резиденции президента республики Александра Лукашенко.
© Видео: goodnews.bel, Instagram © Фото: goodnews.bel, Instagram
В воскресенье, 6 сентября, многотысячная толпа протестантов собралась на митинг в столице Белоруссии. Видео с места было опубликовано в Сети.
На кадрах видно, как колонна протестующих с флагами оппозиции направляется в центр Минска.
По предварительным данным, протестанты идут к резиденции президента республики Александра Лукашенко.
Накануне в центре Минска правоохранительные органы провели очередные задержания в ходе студенческой акции протеста.
Массовые беспорядки в Белоруссии начались из-за несогласия граждан с результатами президентских выборов.