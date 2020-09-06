В Белоруссии началась многотысячная акция протеста

В воскресенье, 6 сентября, многотысячная толпа протестантов собралась на митинг в столице Белоруссии. Видео с места было опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как колонна протестующих с флагами оппозиции направляется в центр Минска.

По предварительным данным, протестанты идут к резиденции президента республики Александра Лукашенко.

Накануне в центре Минска правоохранительные органы провели очередные задержания в ходе студенческой акции протеста.

Массовые беспорядки в Белоруссии начались из-за несогласия граждан с результатами президентских выборов.