В стране и мире Лавров обсудил с Вучичем итоги переговоров в США Светлана Головина Помимо этого, был поднят вопрос о предстоящих переговорах в Брюсселе. © Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонных переговоров обсудили итоги встречи в Соединенных Штатах. Помимо этого, был поднят вопрос о предстоящих переговорах в Брюсселе. «С обеих сторон выражена нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнерства и политического диалога в соответствии с договоренностями президентов двух стран», - говорится в сообщении на сайте МИД России. Уточняется, во время разговора была «подчеркнута неизменность позиции России в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции СБ ООН 1244». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует