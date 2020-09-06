Лавров обсудил с Вучичем итоги переговоров в США
Помимо этого, был поднят вопрос о предстоящих переговорах в Брюсселе.
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Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонных переговоров обсудили итоги встречи в Соединенных Штатах.
Помимо этого, был поднят вопрос о предстоящих переговорах в Брюсселе.
«С обеих сторон выражена нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнерства и политического диалога в соответствии с договоренностями президентов двух стран», - говорится в сообщении на сайте МИД России.
Уточняется, во время разговора была «подчеркнута неизменность позиции России в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции СБ ООН 1244».