Диетолог назвала самые полезные для сердца продукты

Диетолог из Турции Фатма Байсал Юсуф назвала продукты, которые следует включить в рацион для поддержания здоровья сердца.

Первое место среди таких продуктов, по ее мнению, занимает чеснок. Он укрепляет сердечно-сосудистую систему. Диетолог посоветовала ежедневно съедать дольку чеснока в раздавленном виде.

Также Фатма Байсал Юсуф порекомендовала есть рыбу и рыбий жир из-за антиоксидантов и пользы при профилактике образования тромбов. Лучше всего есть рыбу, приготовленную на пару или на гриле.

Специалист порекомендовала включить в рацион и орехи, например, фундук, семена льна, овсяную кашу, виноград, арбуз, помидоры и зеленый чай. Об этом пишет турецкая газета Sözcü.