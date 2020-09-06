В стране и мире У резиденции Лукашенко БТР выстроились за цепью ОМОН Светлана Головина На месте также расположены автозаки, водометы, грузовики внутренних войск и автобусы. © Фото: Вадим Замировский, TUT.BY В центре белорусской столицы у резиденции президента Александра Лукашенко выстроилось около десятка армейских БТР в тылу у цепи ОМОН. Помимо этого, на месте также расположены автозаки, водометы, грузовики внутренних войск и автобусы. Сотрудники ОМОНа вооружены дубинками и щитами. На данный момент на проспекте Независимости перекрыто движение автомобилей. Прибыли бригады скорой помощи, пишет РИА Новости. Ранее стало известно, что многотысячная колонна протестантов с флагами оппозиции собралась на улицах Минска и направляется к центру города. Массовые беспорядки в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует