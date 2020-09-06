У резиденции Лукашенко БТР выстроились за цепью ОМОН
На месте также расположены автозаки, водометы, грузовики внутренних войск и автобусы.
© Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В центре белорусской столицы у резиденции президента Александра Лукашенко выстроилось около десятка армейских БТР в тылу у цепи ОМОН.
Помимо этого, на месте также расположены автозаки, водометы, грузовики внутренних войск и автобусы. Сотрудники ОМОНа вооружены дубинками и щитами.
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