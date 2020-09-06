Захарова объяснила свой пост про стулья в Белом доме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о неверном истолковании ее поста про президента Сербии Александра Вучича и стулья в Белом доме.

«Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован», - добавила Захарова в приписке к сообщению на своей странице в Facebook.

По словам Захаровой, смысл сообщения был в том, чтобы показать, что американские чиновники в очередной раз при помощи уловок в протоколе пошли на «доказательство своей исключительности».

Ранее Захарова выложила на своей странице фотографию приема президента Сербии Вучича в Белом доме. На ней Вучич изображен, сидя на стуле перед президентом США Дональдом Трампом. Захарова посоветовала Вучичу сесть, как героиня фильма «Основной инстинкт», положив ногу на ногу.