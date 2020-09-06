Путин: мы должны сделать все, чтобы правда о Второй мировой не забылась

Владимир Путин прокомментировал попытки переписать историю Второй мировой войны и отметил, что необходимо сделать все, чтобы правда не забывалась.

«Мы никому ничего не должны доказывать, но мы точно совершенно должны сделать другое - сделать все, чтобы эта правда не забывалась», - сказал президент.

Путин добавил, что попыткам переписать историю необходимо противопоставить объективную информацию, которой достаточно: архивные документы, видео и фотоматериалы, «которые на десятилетия вперед, а может быть, и на гораздо больший срок вперед не дадут никому возможности извращать эту историю для того, чтобы достигать каких-то своих конъюнктурных сиюминутных политических целей, наносить ущерб памяти нашего народа, памяти наших отцов, дедов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом».

Также в эфире телеканала «Россия 1» глава государства сказал, что те, кто пытается переписать историю, «считают себя исключительными».

Незадолго до этого о попытках переписать историю Второй мировой войны высказалась и официальный представитель МИД России Мария Захарова.