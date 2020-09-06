ОМОН начал выстраивать заграждения у Дворца Независимости в Минске
Также на проспекте Независимости у Дворца находятся заградительные спецмашины и водометы.
© Фото: Ulf Mauder, dpa, Globallookpress
ОМОН приступил к выстраиванию заграждений у Дворца Независимости в столице Белоруссии Минске.
Также на проспекте Независимости у Дворца находятся заградительные спецмашины и водометы. Проспект перекрыт для движения автотранспорта, передает РИА Новости.
Ранее на площадь Независимости подтянулись более десяти автомобилей с личным составом силовиков. В городе замечены БМП.
На 6 сентября в столице Белоруссии запланирована крупная акция оппозиции, несогласной с итогами президентских выборов в стране, на которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.