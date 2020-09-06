В стране и мире ОМОН начал выстраивать заграждения у Дворца Независимости в Минске Кирилл Васин Также на проспекте Независимости у Дворца находятся заградительные спецмашины и водометы. © Фото: Ulf Mauder, dpa, Globallookpress ОМОН приступил к выстраиванию заграждений у Дворца Независимости в столице Белоруссии Минске. Также на проспекте Независимости у Дворца находятся заградительные спецмашины и водометы. Проспект перекрыт для движения автотранспорта, передает РИА Новости. Ранее на площадь Независимости подтянулись более десяти автомобилей с личным составом силовиков. В городе замечены БМП. На 6 сентября в столице Белоруссии запланирована крупная акция оппозиции, несогласной с итогами президентских выборов в стране, на которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует