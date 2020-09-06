«Все вернется на свои круги»: Путин рассказал, как пандемия повлияла на жизнь россиян

Пандемия коронавируса кардинально не изменила жизнь россиян, заявил Владимир Путин.

«Эта инфекция кое-что изменила, но кардинально ничего там не поменяла. Постепенно все вернется на свои круги», - сказал президент.

Также глава государства подчеркнул, что такие формы как онлайн-обучение и телемедицина, которые ранее также существовали, за счет пандемии получили свое развитие.

«Условия, в которые мы попали, подтолкнули развитие этих направлений, этих отраслей. И здесь мы оказались тоже достаточно подготовленными, у нас ведь трафик увеличился на 80% - и наши компании справились с этим», - отметил президент в эфире телеканала «Россия 1».

Накануне на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 873-й годовщины основания Москвы, Путин заявил, что город достойно прошел через трудный период пандемии коронавируса, и, кроме этого, многое сделал для поддержки других регионов.