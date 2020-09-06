Шойгу: новую систему бомбометания для боевых самолетов разработали в России

Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал об особенностях новой системы прицеливания и бомбометания для российских боевых самолетов.

По словам министра, система была доработана практически до совершенства с учетом опыта Армейских международных игр.

«Она была доработана, потом проверена в боевых условиях. Сейчас мы ее ставим практически на все наши самолеты, которые имеют установки для бомбометания», - отметил Шойгу.

Также глава Минобороны в эфире телеканала «Россия 1» подчеркнул, что в боевых условиях новую систему уже испытали в Сирии.

АрМИ-2020 - проходили в период с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В них приняли участие военные из 32 стран. Ежегодные военные состязания проводятся с 2015 года по инициативе Минобороны России.