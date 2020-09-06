Шойгу заявил о регулярных полетах НАТО с имитацией нанесения ракетных ударов по территории России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что самолеты стран НАТО совершают регулярные полеты с имитацией нанесения ракетных ударов по территории РФ.

Глава Минобороны подчеркнул, что раньше авиацией Североатлантического альянса проводились в основном разведывательные полеты, и было это значительно реже.

«Если раньше это была в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов», - отметил Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

Также министр добавил, что накануне над акваторией Балтийского моря были замечены бомбардировщиков B52H Соединенных Штатов.

Накануне Шойгу рассказал, что в Черном море стали чаще появляться военные корабли иностранных держав, в том числе тех, которые не относятся к региону.