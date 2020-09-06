Мэра Днепра облили зеленкой на встрече с горожанами

На Украине мэра Днепра Бориса Филатова облили зеленкой на встрече с горожанами. Видео было опубликовано очевидцем на странице в Instagram.

На кадрах хорошо видно, как во время ответа на вопросы на Филатова внезапно была выплеснута зеленка, после чего мэра увели из толпы. Из-за инцидента на встрече возникла суматоха.



Несмотря на произошедшее, Филатов продолжил общение с гражданами.



«Я продолжаю проводить встречи, даже слегка изменив цвет. Вы можете меня теперь только убить. Потому, что я никогда не позеленею», - прокомментировал Филатов на своей странице в Сети.

Уточняется, что инцидент произошел 5 сентября.