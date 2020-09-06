Netflix планирует показать скандальный мюзикл о принцессе Диане

К принцу Гарри и Меган Маркл обратились с призывом убедить Netflix, с которым те накануне подписали многолетний контракт, отменить будущий показ картины «Диана: новый мюзикл».

Шоу планировалось снимать на Бродвее, однако распространение коронавирусной инфекции привело к откладыванию работы над мюзиклом на несколько месяцев.

Кен Уорф, бывший охранник принцессы Дианы, призвал Гарри повлиять на позицию Netflix относительно данного шоу после заключения многомиллионной сделки с компанией. Об этом пишет «Mirror».

Картина уже успела вызвать возмущение среди роялистов, так как ее сюжет демонстрирует достаточно спорные исторические моменты, включая напряженные отношения между принцессой Дианой и королевской семьей.