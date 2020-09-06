В полиции рассказали подробности нападений в Бирмингеме
В результате ночных нападений на местных жителей в Бирмингеме погиб один человек, еще семеро пострадали.
© Фото: Alberto Pezzali, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Полиция считает, что нападения в британском Бирмингеме были совершены не на почве ненависти и не связаны с терроризмом.
Как рассказал в эфире Sky News старший интендант полиции Стив Грэхем, в розыске находится один подозреваемый в совершении преступлений.
В результате ночных нападений на местных жителей в Бирмингеме погиб один человек, еще семеро пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.