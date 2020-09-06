В Гидрометцентре предупредили о грядущем похолодании в Москве на 10 градусов

С 1 сентября температура в Москве держится на уровне 22-25 градусов. Такая по-настоящему летняя погода сохранится в столице до воскресенья, 6 сентября.

Однако, как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уже с понедельника 7 сентября небо начнет затягивать тучами. А начиная со вторника начнет дуть северный ветер, пойдут дожди, при этом температура понизиться на 6-7 градусов.

«Не на пять градусов, как в начале месяца, а на два выше нормы», - цитирует синоптика «Российская газета».

В среду и четверг будет облачно, рассказал Роман Вильфанд, местами пройдут дожди. К пятнице дневные температуры приблизятся к климатической норме и составят 15-16 градусов.

«По сравнению с концом предыдущей недели температура понизится на 10 с лишним градусов. Ночи будут также прохладными: в пределах плюс 10 и ниже градусов. В сентябре именно такие ночи и должны быть. А то и еще холоднее», - рассказал руководитель Гидрометцентра.

Также Роман Вильфанд напомнил, что за последние годы сентябрь стал значительно теплее. А холодное время года постепенно сокращается.