Собянин прокомментировал возможное введение карантина в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал информацию о возможном введении карантина в столице.

«Нас всегда чем-то пугают. Просто нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее - и жить реальной жизнью», - сказал он.

По его словам, жителям Москвы нужно быть более оптимистичными, а власти в свою очередь готовятся к критическому сценарию развития событий.

Также столичный градоначальник высоко оценил значение карантина, введенного весной, заявив в эфире НТВ, что таким образом Москва «выдержала удар пандемии».

Ранее столичный градоначальник допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в Москве этой осенью.

За сутки в Москве зафиксировали 620 новых случаев COVID-19. Это минимальное за две недели количество новых заразившихся. Всего в России с начала распространения заболевания выявлено 1 025 505 пациентов.