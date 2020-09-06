Опубликована «шпаргалка» Ефремова в суде

Содержание записей Михаила Ефремова, которыми он пользовался в суде, опубликовал телеканал НТВ.

В них Ефремов утверждает, что обвинение не предоставило серьезных доказательств его вины. Также, судя по «шпаргалке», актер хотел доказать, что не помнит момент аварии.

Ефремов полагает, что «свидетели обвинения говорили с чужих слов», он же в момент аварии мог находиться на пассажирском сидении.

В ходе заседания Пресненского суда 3 сентября Михаил Ефремов признал вину в ДТП, хотя ранее говорил об обратном. Прокурор также заявила, что вина актера полностью доказана.

По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.