«Экстрим»: улицы Анапы превратились в бурные реки после ливня

В Анапе прошел сильный ливень, который затопил улицы города. Из-за воды, скопившейся на проезжей части, образовались пробки. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что ее уровень достигает бампера машин. Люди вынуждены буквально переплывать, а не переходить пешеходные переходы, как отмечает автор ролика.

«Прошел маленький дождик», - за кадром шутит очевидец.

Похоже, ливневки просто не справились с большим объемом воды, потому проезжая часть превратилась в реки. Однако некоторым туристам даже нравится такие «экстремальные ситуации», которые делают отдых на курорте разнообразным и запоминающимся.

«Какой у вас насыщенный отдых - и релакс, и экстрим- реально все включено», - сказано в сообщении под роликом.

Ливень начал идти с самого утра. По прогнозам синоптиков, он продлится до понедельника.