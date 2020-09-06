Один человек погиб и семь пострадали в результате нападений в Бирмингеме

В городе Бирмингем в Великобритании произошли несколько нападений на местных жителей.

Как сообщили в местной полиции, в результате нападений один мужчина погиб, еще семь человек пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ночью с 5 на 6 сентября в городе произошла серия нападений. Несколько местных жителей получили ножевые ранения. Полиция проводит расследование.