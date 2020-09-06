От школьников не будут требовать тесты на коронавирус

От школьников в России в течение учебного года не будут требовать тесты на коронавирус. Об этом рассказал первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

«С детей тесты никто не берет, главная задача - организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять детей с высокой температурой», - передает ТАСС слова Глушко.

По его словам, главное внимание будет направлено на персонал школы, учителей и администрацию. Глушко подчеркнул, что учителей принуждать использовать вакцину от COVID-19 не будут, они смогут вакцинироваться добровольно.