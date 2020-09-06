Ефремов рассказал, на какой срок рассчитывает

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Садовом кольце, считает, что его осудят на 8 лет колонии.

«Я думаю, что восемь лет», - сказал он в разговоре со своим адвокатом Эльманом Пашаевым.

Правозащитник рассчитывает, что его подзащитному суд назначит наказание - шесть лет лишения свободы, передает НТВ.

Напомним, что на последнем заседании суда по делу о смертельном ДТП в центре столицы с участием Михаила Ефремова во время прения сторон обвинение запросило для актера почти максимальное наказание - 11 лет колонии общего режима. Прокурор сообщил, что вина актера доказана, восстановлена хронология ДТП, опрошены свидетели, которые подтверждают исправность автомобиля и факт нахождения актера за рулем 8 июня. Cам Ефремов признал вину.

Адвокат актера Эльман Пашаев заявил ранее, что Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание и спокойно готовится к приговору, так как он с первого дня знал, что «его судьба решена». Хотя сам правозащитник считает выдвинутое прокурором обвинение в виде 11 лет колонии общего режима - несправедливым. По его мнению, Ефремову можно было дать пять-шесть лет колонии-поселения, так как «за неумышленное убийство максимальный срок не дают».