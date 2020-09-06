СМИ: Турция перебрасывает танки к границе с Грецией

В ряде турецких СМИ появилась информация о переброске танков к границе с Грецией.

Как пишет агентство Ihlas, транспорт с 40 боевыми машинами выдвинулся из провинции Хатай на границе с Сирией. Технику якобы позднее должны на поездах доставить к греческой границе.

В то же время, госагентство Anadolu утверждает, что СМИ неправильно интерпретировали перемещение военной техники. По их данным, проводится плановая передислокация командования армии в Малатье, и никакие танки к границе доставлять не будут.