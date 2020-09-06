СМИ: Турция перебрасывает танки к границе с Грецией
Как пишут СМИ, транспорт с 40 боевыми машинами выдвинулся из провинции Хатай на границе с Сирией.
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В ряде турецких СМИ появилась информация о переброске танков к границе с Грецией.
Как пишет агентство Ihlas, транспорт с 40 боевыми машинами выдвинулся из провинции Хатай на границе с Сирией. Технику якобы позднее должны на поездах доставить к греческой границе.
В то же время, госагентство Anadolu утверждает, что СМИ неправильно интерпретировали перемещение военной техники. По их данным, проводится плановая передислокация командования армии в Малатье, и никакие танки к границе доставлять не будут.