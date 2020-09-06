Мощный взрыв прогремел во время пожара на фабрике в Белоруссии: видео

Во время пожара на фабрике художественной инкрустации в белорусском Жлобине произошел взрыв. Возгорание отмечалось вчера, 5 сентября, но кадры распространились в Сети только сейчас.

На кадрах видно, как в здании фабрики полыхает сильное пламя, поднимаются клубы черного дыма. Внезапно гремит мощный взрыв: яркая вспышка ослепляет очевидцев.

По сообщению пресс-секретаря белорусского МЧС Виталия Новицкого, возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.