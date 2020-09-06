В Минпросвещения рассказали, в каком случае класс перейдет на «дистанционку»

В России зафиксированы единичные случаи перехода школ на дистанционное обучение. Об этом заявил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

«Мы мониторим в ежедневном формате, ведем учет, какое количество детей, классов, школ уходят на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином образовательном учреждении выявлены случаи распространения инфекции, и такие случаи действительно есть», - отметил он.

По его словам, данная ситуация сложилась в одной из школ в Свердловской области и Забайкальском крае, передает радиостанция «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что при выявлении хотя бы у одного ученика признаков заражения коронавирусом, на дистанционное обучение планируется переводить весь класс.