Спецтехника прибыла на площадь Независимости в Минске

Специальная техника прибыла на площадь Независимости в столице Белоруссии Минске.

К площади подтянулись более десяти автомобилей с личным составом силовиков, автозаки, кареты скорой помощи. Также в городе замечены несколько БМП.

Как сообщила в своем паблике официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, в течение дня перекроют несколько проспектов и центральных улиц Минска, военнослужащие, милиционеры и бойцы внутренних войск МВД будут нести службу в усиленном режиме.

На 6 сентября в столице Белоруссии запланирована крупная акция оппозиции, несогласной с итогами президентских выборов в стране, на которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.