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Bloomberg: Берлин не планирует отказываться от «Северного потока-2»

Кирилл Васин
12:22 06.09.2020
К примеру, от этого шага предостерегает Восточный комитет немецкой промышленности.
Bloomberg: Берлин не планирует отказываться от «Северного потока-2»
© Фото: Christian Schroedter, imago-images.de, Globallookpress

Власти Германии не хотят отказываться от достройки «Северного потока-2» по ряду причин.

К примеру, от этого шага предостерегает Восточный комитет немецкой промышленности, который видит существенные риски для экономики страны в случае, если трубопровод не достроят.

Также, как пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Бундестаге, Германия хочет завершить строительство из-за открытой враждебной позиции США по отношению к «Северному потоку-2». Помимо этого, в стране опасаются высоких компенсаций, которые придется платить участвовавшим в проекте немецким компаниям в случае отмены строительства.

Ранее один из возможных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, представитель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предложил ввести мораторий на строительство «Северного потока - 2», отложив его на два года. При этом, Ангела Меркель газопровод хочет достроить.

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