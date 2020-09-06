Фургал рассказал о жизни в СИЗО

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал о своей жизни и распорядке дня в СИЗО.

«Мне прислали люди больше 200 книг. Все книги хранятся на складе, мне по заявлению выдают почитать по нескольку штук. Потом забирают, приносят новые», - заявил он.

Также он иногда читает телеграммы, которые ему присылают «пачками».

Сейчас Фургал находится в одной камере с экс-министром открытого правительства Михаилом Абызовым. По словам бывшего губернатора, отношения с сокамерниками у него хорошие.

«Я кофе пью, он чай. Один читает, другой телевизор смотрит. Но часто вместе завтракаем или обедаем. Пусть люди не переживают, на меня повлиять ни один сосед не сможет», - цитирует слова чиновника «Московский комсомолец».

Напомним, что Сергея Фургала задержали 9 июля. Он обвиняется в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств хабаровских бизнесменов, совершенных 20 лет назад. Бывший губернатор считает себя невиновным.

Суд 3 сентября продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря, мотивировав свое решение тем, что на свободе он сможет скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью или начнет угрожать свидетелям.