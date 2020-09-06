Несколько лодок затонули во время парада в поддержку Трампа в Техасе

В США в штате Техас во время проходящего на озере Трэвис парада, организованного в поддержку действующего главы государства Дональда Трампа, затонули несколько лодок.

В настоящее время какой-либо информации о пострадавших в ходе мероприятия нет. Точное число затонувших суден также не сообщается.

О происшествии рассказали на официальном аккаунте офиса местного шерифа в Twitter.

В параде в поддержку президента Трампа, проведение которого было назначено на субботу, по первоначальным подсчетам должны были участвовать около двух тысяч человек.