Несколько лодок затонули во время парада в поддержку Трампа в Техасе
Полиция округа получила несколько звонков с просьбами о помощи от участвующих в мероприятии лодок.
© Видео: @quietcry, Twitter © Фото: jimirosenk, Twitter
В США в штате Техас во время проходящего на озере Трэвис парада, организованного в поддержку действующего главы государства Дональда Трампа, затонули несколько лодок.
В настоящее время какой-либо информации о пострадавших в ходе мероприятия нет. Точное число затонувших суден также не сообщается.
О происшествии рассказали на официальном аккаунте офиса местного шерифа в Twitter.
В параде в поддержку президента Трампа, проведение которого было назначено на субботу, по первоначальным подсчетам должны были участвовать около двух тысяч человек.