Самый большой в мире портрет-граффити Цоя появился во Владимире

Во Владимире на стене многоэтажного дома появилось самый большой в мире граффити-портрет Виктора Цоя. Его появление приурочено к 30-летию со дня гибели легенды.

Размеры рисунка составляют 12 на 12 метров. Организатором уличной картины стал Андрей Каржин, а исполнил ее художник Виталий Борисов. Каржин в комментарии «Звезде» рассказал, чем уникальна данная работа.

«Таких больших рисунков Цоя в мире нет. На выбор у нас были три реальные фотографии, мы с Виталиком остановились на этой. Кстати, на настоящей снимке нет локтя, а здесь мы его добавили», - рассказал он.

Чтобы нарисовать граффити на высоте пятиэтажки, энтузиастам пришлось привлечь автовышку. Под портретом планируется со временем дорисовать надпись из песни Виктора Цоя «Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть».